Washington/Teheran - Im anhaltenden Krieg im Nahen Osten haben die USA am Dienstag fünf iranische Öltanker angegriffen, wobei einer versenkt wurde. Das teilte das US-Zentralkommando mit.



Die Angriffe seien als Reaktion auf zwei Angriffe Teherans auf ein US-Kriegsschiff erfolgt, hieß es. Vier der betroffenen Tanker befanden sich im Golf von Oman und standen in Verbindung mit den Revolutionsgarden Irans, ein weiterer wurde in der Nähe der iranischen Insel Kharg angegriffen.



Teheran reagierte mit Raketenangriffen auf eine US-Basis in Jordanien, von denen die meisten abgefangen wurden. Zudem behauptete Iran, zwei US-Schiffe und acht Öltanker in der Straße von Hormus angegriffen zu haben. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich in der vergangenen Woche verschärft, mehr als sechs Monate nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar.



Jordanien teilte derweil mit, 18 der 20 iranischen Raketen abgeschossen zu haben, während zwei in unbewohnten Gebieten niedergingen. Die iranischen Revolutionsgarden warnten vor weiteren Vergeltungsschlägen.





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