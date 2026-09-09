Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Lyk, 20 Jahre nach dem Management-Buy-out aus der KPMG wurde KENDRIS Ende 2025 komplett neu aufgestellt - eine Holding, drei neue Gesellschaften, ein neuer Hauptsitz in Zug. Was war der Auslöser für diese Transformation und wie hat sie sich bis heute konkret ausgewirkt? Christian Lyk: Alle unsere Entscheidungen fällen wir mit dem Ziel, unsere Dienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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