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Christian Wallentin tritt als CFO der AUTO1 Group zurück
Berlin, 9. September, 2026 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt bekannt, dass Christian Wallentin sein Amt als CFO aus familiären Gründen niederlegt.
Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUTO1 Group: "Ich danke Christian Wallentin für seinen Einsatz und seine Führung in den vergangenen Monaten. Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Unser starkes Führungsteam arbeitet weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer langfristigen Ziele, während wir die Suche nach einer geeigneten Nachfolge fortsetzen."
Christian Wallentin, scheidender CFO der AUTO1 Group: "Ich möchte mich bei allen für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und ihr Verständnis für meine Entscheidung, mein Vorstandsmandat aus familiären Gründen niederzulegen, bedanken. AUTO1 Group ist sehr gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiterhin Mehrwerte für ihre Kunden und Aktionäre zu schaffen. Ich wünsche dem gesamten Team viel Erfolg."
Über AUTO1 Group
Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.
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Group Treasurer
Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213
Email: ir@auto1-group.com
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Email: ir@auto1-group.com
Media Relations Kontakt
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Director Communications & PR
Tel: +49 (0)175 64 59 192
Email: press@auto1-group.com
09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@auto1-group.com
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|ISIN:
|DE000A2LQ884
|WKN:
|A2LQ88
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200S2LPXG5ZD5G304
|EQS News ID:
|2396108
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2396108 09.09.2026 CET/CEST