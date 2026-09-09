Washington / Teheran / Amman - Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle in der Strasse von Hormus eskaliert aufs Neue. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben als Vergeltung für iranische Angriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine fünf iranische Rohöltanker. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben umgehend mit «schweren Raketenangriffen» auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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