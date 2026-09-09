Spreitenbach - Eine Neue Sonderausstellung in der Umwelt Arena Schweiz macht Biodiversität mit mehreren Metern grossen Insektenskulpturen sichtbar und verbindet Kunst, Erlebnis und Umweltbildung. Sie bestäuben Pflanzen, zersetzen organisches Material, regulieren Populationen und dienen zahlreichen Tierarten als Nahrungsquelle: Insekten sind für funktionierende Ökosysteme unverzichtbar. Trotzdem werden die kleinen Tiere im Alltag oft kaum wahrgenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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