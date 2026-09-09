Lublin / Joensuu / Kuopio - Eine neue Künstlicher Intelligenz (KI), die von den Lehren von Papst Leo XIV. inspiriert ist: Das haben Forscher der John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) und der University of Eastern Finland entwickelt. Der Algorithmus orientiert sich dabei an der Enzyklika «Magnifica Humanitas» . Details sind in der Fachzeitschrift «AI and Ethics» nachzulesen. Ethischer KI-EinsatzDas Modell soll laut den Wissenschaftlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab