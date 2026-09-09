DJ PTA-News: Planethic Group AG: Eigenverwaltung eröffnet, Finanzierung durch CEO/Gründer gesichert, Abschluss der Transformation zum Jahresende geplant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Eigenverwaltung eröffnet, Finanzierung durch CEO/Gründer gesichert, Abschluss der Transformation zum Jahresende geplant

Ludwigsfelde (pta000/09.09.2026/07:30 UTC+2)

• Vorstandsvorsitzender Sascha Voigt und Gründer Jan Bredack sichern die Finanzierung von Geschäftsbetriebund Verfahren • Amtsgericht Potsdam eröffnet Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, Prof. Dr. Torsten Martini (GÖRG) zumSachwalter bestellt • Gläubigerausschuss vom Gericht bestellt • Sanierungskurs bestätigt, Transformation zur reinen Beteiligungsholding weitgehend abgeschlossen • Ziel: Beendigung des Verfahrens und Abschluss der Transformation bis Jahresende 2026

Ludwigsfelde, den 9. September 2026 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ), eine innovative FoodTech-Investmentholding, setzt den Ende 2025 eingeleiteten Sanierungs- und Transformationskurs im eröffneten Verfahren in Eigenverwaltung konsequent fort. Die Finanzierung des Geschäftsbetriebs und des Verfahrens ist gesichert. Im Anschluss an ihre Ad-hoc-Mitteilungen vom 27. und 28. August 2026 informiert die Gesellschaft nachfolgend über den Stand des Verfahrens und die nächsten Schritte.

Finanzierung gesichert

Herr Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender, und Herr Jan Bredack, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats, stellen der Gesellschaft die Mittel zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und des Verfahrens zur Verfügung. Damit ist die Fortführung des Geschäftsbetriebs während des Verfahrens abgesichert.

Eigenverwaltung eröffnet

Das Amtsgericht Potsdam hat mit Beschluss vom 25. August 2026 (Az. 650 IN 179/26) das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet und die Eigenverwaltung nach den ---- 270 ff. InsO angeordnet. Der Vorstand bleibt damit berechtigt, die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu verfügen; er unterliegt dabei der Aufsicht des Sachwalters. Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt. Die Anordnung der Eigenverwaltung setzt voraus, dass keine Umstände bekannt sind, die eine Nachteiligkeit für die Gläubiger erwarten lassen. Der Vorstand wertet die Entscheidung als Bestätigung der Fortführungsperspektive der Gesellschaft.

Im Eigenverwaltungsverfahren wird die Gesellschaft von der Kanzlei Rödl, Köln, durch Herrn Raik Müller beraten.

Zum Sachwalter wurde Prof. Dr. Torsten Martini von der GÖRG Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Berlin, bestellt. Das Gericht hat zudem einen Gläubigerausschuss bestellt, der das Verfahren und die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen begleitet.

Sanierungskurs bestätigt

Der Ende 2025 eingeleitete Sanierungskurs wird unverändert fortgeführt. Die Gesellschaft hat ihre Personalkosten drastisch reduziert und Fixkosten konsequent eliminiert. Die Transformation vom operativ geführten Lebensmittelunternehmen zu einer reinen Beteiligungsholding ist weitgehend abgeschlossen. Parallel dazu laufen die Finanzierung und die Weiterentwicklung der Beteiligungen.

Die im Verfahren zu erarbeitende Fortführungslösung baut auf diesen bereits umgesetzten Schritten auf. Der Vorstand geht davon aus, dass die Kostenbasis der Gesellschaft damit dauerhaft auf das Niveau einer Holdingstruktur zurückgeführt ist.

Veränderung im Vorstand

Wie mit Ad-hoc-Mitteilung vom 28. August 2026 bekannt gegeben, hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Frau Anja Brachmüller zum Mitglied des Vorstands aus wichtigem Grund gemäß -- 84 Abs. 4 AktG mit sofortiger Wirkung widerrufen und den Vorstandsanstellungsvertrag außerordentlich fristlos gekündigt. Der Vorstand besteht damit aus Herrn Sascha Voigt als alleinigem Mitglied und Vorstandsvorsitzenden. Eine Nachbesetzung ist nicht vorgesehen. Zu den Gründen macht die Gesellschaft mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen keine weiteren Angaben.

Standort

Im Zuge der Kostenreduzierung hat die Gesellschaft Teile ihrer Flächen in Ludwigsfelde an einen Nachmieter übergeben. Die Geschäftsanschrift bleibt unverändert.

Ausblick

Der Vorstand strebt an, das Insolvenzverfahren bis zum Jahresende 2026 zu beenden und die Transformation zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gläubiger und der gerichtlichen Bestätigung. Über den weiteren Verfahrensgang, insbesondere die Anmeldefrist zur Insolvenztabelle sowie den Berichts- und Prüfungstermin, wird die Gesellschaft gesondert informieren.

Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender der Planethic Group, sagte: "Mit der weitgehenden Umsetzung unserer Transformation und der deutlichen Reduzierung unserer Kostenbasis haben wir die wesentlichen strukturellen Voraussetzungen für die künftige Ausrichtung als Beteiligungsholding geschaffen. Unser Fokus liegt jetzt vollständig auf der Entwicklung unserer Beteiligungen, allen voran Mililk(R) und Peas on Earth. Die Kaufpreiszahlung aus der OrbiFarm(R)-Beteiligung ist ein zentraler Finanzierungsbaustein. Mit der persönlichen Absicherung der laufenden Finanzierung unterstreichen Jan Bredack und ich unser klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Sanierungs- und Transformationskurs. Unser Ziel ist ein Abschluss des Verfahrens bis Jahresende 2026."

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor-Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic

Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254XXX (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 09, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)