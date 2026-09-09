Castel san Pietro - Medacta hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, was aber einem Sondereffekt geschuldet ist. Operativ ist das Tessiner Orthopädieunternehmen aber besser unterwegs, weshalb der Ausblick für das laufende Jahr bestätigt wird. Bereits seit Ende Juli ist ein gut 7 Prozent höherer Umsatz von 368,0 Millionen Euro bekannt. Den adjustierten Betriebsgewinn EBITDA beziffert das Unternehmen in einer Mitteilung vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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