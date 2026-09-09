Bern - MTF Solutions und itnetX gehen den nächsten Schritt ihrer gemeinsamen Entwicklung. Per 1. April 2027 wird die itnetX (Switzerland) AG mit der MTF Solutions AG fusioniert und künftig als Public Cloud Business Unit weitergeführt. Die Kompetenzen in Private und Public Cloud sowie ergänzenden IT-Services werden damit noch enger zusammengeführt. Seit der Übernahme von itnetX im April 2025 ergänzen sich die Microsoft Public Cloud-Expertise von itnetX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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