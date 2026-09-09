Nimwegen - Der Kryptomarkt steckt in einer Phase, in der das Anlegerinteresse sich allmählich von rein makroökonomischen Signalen hin zu den harten Fundamentalen einzelner Netzwerke wendet. Zinsen und regulatorische Veränderungen bleiben zwar Rahmenbedingungen, aber die Bewertung digitaler Assets orientiert sich stärker an Kennzahlen wie der Netzwerkaktivität, net inflows, technischem Fortschritt. In diesem Zusammenhang rückt das Ripple-Ökosystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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