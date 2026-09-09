Zürich - Der abtretende Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder warnt vor einer abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im Vergleich mit konkurrierenden Volkswirtschaften. Der Bundesrat zeige derweil wenig Bereitschaft, die Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu stärken, kritisiert er in einem Interview mit den TA-Medien vom Mittwoch. In der Schweiz gingen mittlerweile viele davon aus, dass das Land in Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit «fast selbstverständlich» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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