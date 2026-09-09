Bern - Eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hat sich für ein Verbot von sozialen Medien für Jugendliche ausgesprochen. In einer repräsentativen Umfrage befürworteten 87 Prozent der Befragten einen solchen Schritt. An der Befragung im August 2026 nahmen 8317 Personen aus der Deutschschweiz und der Romandie teil, wie das Nachrichtenportal «Watson» am Mittwoch mitteilte. Die Umfrage entstand in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Demoscope. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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