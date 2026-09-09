Die Hensoldt-Aktie notiert aktuell bei 81,50 € und konnte gestern um +2,93% zulegen. Zuvor hatte der Kurs allerdings rund -19% korrigiert. Nach dem deutlichen Rücksetzer zeigen sich damit erste Anzeichen einer Gegenbewegung. Doch handelt es sich bereits um den Start einer neuen Rallye - oder folgt noch ein weiterer Rücksetzer? Chartanalyse zur Hensoldt-Aktie Die Hensoldt-Aktie hat vom lokalen Tief am 26. Juni gut +53% zulegen können. Danach folgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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