Berlin - Aus der SPD kommt Widerspruch zur Äußerung von US-Präsident Trump zum AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt.
Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte den Sendern RTL und ntv: "Ich finde das extremst befremdlich, dass Donald Trump hier einer rechtsextremistischen Kaderpartei zum Wahlsieg gratuliert." Wiese forderte Bundeskanzler Merz auf, dem US-Präsidenten offensiv entgegenzutreten. Der Kanzler sollte deutliche Worte finden, wenn er beim nächsten Mal Trump trifft.
Es sei Trump, der mit dem Krieg im Iran und seiner Zollpolitik die deutsche Wirtschaft in Schwierigkeiten gebracht habe. "Und die AfD sitzt bei ihm auf dem Schoß." Zugleich fordere AfD-Chefin Weidel den Austritt aus dem Euro und dem Schengenraum. "Das ist ein Abgesang für die deutsche Wirtschaft, den hier Trump und Weidel unisono vertreten."
Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte den Sendern RTL und ntv: "Ich finde das extremst befremdlich, dass Donald Trump hier einer rechtsextremistischen Kaderpartei zum Wahlsieg gratuliert." Wiese forderte Bundeskanzler Merz auf, dem US-Präsidenten offensiv entgegenzutreten. Der Kanzler sollte deutliche Worte finden, wenn er beim nächsten Mal Trump trifft.
Es sei Trump, der mit dem Krieg im Iran und seiner Zollpolitik die deutsche Wirtschaft in Schwierigkeiten gebracht habe. "Und die AfD sitzt bei ihm auf dem Schoß." Zugleich fordere AfD-Chefin Weidel den Austritt aus dem Euro und dem Schengenraum. "Das ist ein Abgesang für die deutsche Wirtschaft, den hier Trump und Weidel unisono vertreten."
© 2026 dts Nachrichtenagentur