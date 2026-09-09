Node Energy, Software-Anbieter für die kaufmännische Betriebsführung von Wind- und Solarparks, weist daraufhin, dass Betreiber von Wind- und Solarparks für Redispatch-Abregelungen neuerdings zahlen sollen, statt wie früher eine Redispatch-Entschädigung zu erhalten. Immer öfter kommt es auch zu Doppelabregelungen. Seit dem 23. Dezember 2025 rechnet der Netzbetreiber Redispatch-Abregelungen direkt mit Betreibern von Windparks und Photovoltaik-Anlagen ab, und zwar in der Regel nicht zu dem mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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