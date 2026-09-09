EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schloss Wachenheim AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Schloss Wachenheim AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026
Ort: http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026
Ort: http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2027
Ort: http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2026-2027
09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schloss Wachenheim AG
|Niederkircher Straße 27
|54294 Trier
|Deutschland
|Internet:
|www.schloss-wachenheim.com
|LEI Code:
|529900H37S84ND4UQ869
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2391760 09.09.2026 CET/CEST
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