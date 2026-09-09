Was ist der «beste Ansatz» für Digitale Transformation? Der beste Ansatz ist der, welcher «unter dem Strich» (= Gewinn) am meisten bringt. In der Praxis ist das eine Kombination aus «Lean, Digital und Green»: Lean Management, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Dies ist das Ergebnis aus der 2025 von der OST Ostschweizer Fachhochschule publizierten europaweiten Studie, an der über 500 Unternehmen teilnahmen. Das Wheelcart-Modell des DigitalLab@OST ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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