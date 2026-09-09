Vertikal integrierter Anbieter von Antriebssystemen gibt ersten Auftrag für ein komplettes MEMU-Zugsystem bekannt

Hirect (NSE: HIRECT), ein führender Hersteller von Hochleistungs-Elektro- und Leistungselektroniksystemen für Schienenfahrzeuge, wird sein neues 6.000-HP-Lokomotivantriebssystem auf der InnoTrans 2026 vom 22. bis 25. September in Berlin erstmals vorstellen. Das Unternehmen wird zudem den ersten Entwicklungsauftrag für das komplette Zugantriebssystem bekannt geben, das das Antriebs- und Traktionspaket für die MEMU-Flotte (Mainline Electric Multiple Unit) der nächsten Generation der indischen Eisenbahn liefern wird.

Das 6.000-HP-Antriebssystem für Elektrolokomotiven von Hirect das vollständig im eigenen Haus entworfen, konstruiert und gefertigt wurde, einschließlich der flüssigkeitsgekühlten IGBT-Traktionswechselrichter/-umrichter und der firmeneigenen Steuerungssoftware hat in diesem Jahr seine Abnahmeverfahren abgeschlossen, nachdem es unter den rauen Einsatzbedingungen und den anspruchsvollen thermischen Betriebsbedingungen in Indien erfolgreich beladene Güter in einer WAG-9-Lokomotive befördert hatte. Die Qualifizierung eröffnet dem kompletten Antriebspaket von Hirect den Zugang zu einem der weltweit größten Lokomotivenmärkte und schafft eine modulare Subsystemplattform für internationale Programme im Bereich Neubau, Nachrüstung und Hybridlokomotiven.

Seit fast sieben Jahrzehnten wächst Hirect gemeinsam mit den Indian Railways zunächst als Marktführer bei Traktionstransformatoren für ein Netz, das heute fast vollständig elektrifiziert ist, und zunehmend als Unternehmen für Leistungselektronik, das Hochleistungs-IGBT-Umrichter, Hilfsstromversorgungen, SiC-Batterieladegeräte, Traktionsmotoren und HLK-Systeme liefert. Aufbauend auf dieser Systemkompetenz hat Hirect einen Entwicklungsauftrag von der Modern Coach Factory (MCF) der Indian Railways für komplette Antriebssysteme für vier MEMU-Zugverbände erhalten. Das 24-monatige Programm umfasst Traktionstransformatoren, Traktionsmotoren und das vollständig integrierte Antriebssystem einschließlich des Zugsteuerungs- und -managementsystems (TCMS).

"Diese Erfolge bestätigen die Technologie-Roadmap, die wir seit Jahren entwickeln", sagte Suramya Nevatia, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Hirect. "Die Ausstattung der Lokomotiven der Indian Railways mit einem vollständig im eigenen Haus entwickelten und hergestellten Antriebssystem sowie die Lieferung kompletter Energieversorgungs- und Steuerungssysteme für moderne Zugzüge zeigen die Stärke unserer Forschung und Entwicklung und unsere Fähigkeit, die Verantwortung für das gesamte System zu übernehmen von der dielektrischen Beschichtung unseres Kupferdrahts bis hin zur Steuerungssoftware. Die Produkte und Technologien, die wir unter der Anleitung einer der anspruchsvollsten Eisenbahngesellschaften der Welt entwickelt haben, sind bereit, die weltweit boomende Nachfrage nach Hochleistungselektronik und Antriebssystemen zu bedienen, und auf der InnoTrans wollen wir die Kunden treffen, die diese benötigen."

Die Dekarbonisierung steht im Mittelpunkt der Rolle von Hirect in der Branche: Antriebs- und Stromumwandlungsausrüstung, die den Übergang von Diesel- zu Hybrid-, Elektro- und alternativen Antrieben, einschließlich Wasserstoff, ermöglicht. Auf der InnoTrans 2026 präsentiert Hirect seine Hochleistungsumrichter, sein Leistungsmodul-Sortiment, Traktionsmotoren und zugehörige Elektronikprodukte.

Hersteller von Schienenfahrzeugen, Betreiber, Nachrüster und Antriebsstrangingenieure sind eingeladen, vom 22. bis 25. September 2026 in Halle 9, Stand 621, auf der Messe Berlin die technischen Spezialisten von Hirect zu treffen, um zu erfahren, wie die Komponenten, Subsysteme und kompletten Antriebstechnologien des Unternehmens weltweit elektrifizierte, hybride und dekarbonisierte Schienenverkehrsprogramme vorantreiben können.

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