Mitteilung der Planethic Group AG: Eigenverwaltung eröffnet, Finanzierung durch CEO/Gründer gesichert, Abschluss der Transformation zum Jahresende geplant - Vorstandsvorsitzender Sascha Voigt und Gründer Jan Bredack sichern die Finanzierung von Geschäftsbetrieb und Verfahren - Amtsgericht Potsdam eröffnet Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, Prof. Dr. Torsten Martini (GÖRG) zum Sachwalter bestellt - Gläubigerausschuss vom Gericht bestellt - Sanierungskurs bestätigt, Transformation zur reinen Beteiligungsholding weitgehend abgeschlossen - Ziel: Beendigung des Verfahrens und Abschluss der Transformation bis Jahresende 2026 Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ), eine innovative FoodTech-Investmentholding, setzt den Ende 2025 eingeleiteten Sanierungs- und Transformationskurs im eröffneten Verfahren in Eigenverwaltung konsequent fort. Die Finanzierung des Geschäftsbetriebs und des Verfahrens ist gesichert. Im Anschluss an ihre Ad-hoc-Mitteilungen vom 27. und 28. August 2026 informiert die Gesellschaft nachfolgend über den Stand des Verfahrens und die nächsten Schritte. Finanzierung gesichert Herr Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender, und Herr Jan Bredack, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats, stellen der Gesellschaft die Mittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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