Wie in der unserer letzten Ausgabe prognostiziert, waren auch im August die Schifffahrt durch die Straße von Hormus, der Wettbewerb im LNG-Bereich und die Sommerhitze die wesentlichen Themen für die Energiemärkte. In weiten Teilen Europas hielten Rekordtemperaturen und Dürre an. Dies führte zu einem Rückgang der Kernkraftproduktion in Frankreich sowie - aufgrund des tiefen Wasserstands der Donau - auch in Ungarn und Rumänien. Unterdessen lief die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran aus, ohne dass eine der beiden Seiten den Wunsch nach einer Verlängerung signalisierte. Fakt ist, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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