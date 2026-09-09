Auf rund 76 Hektar Fläche der Berliner Stadtgüter GmbH (BSG) im Ortsteil Selchow der Gemeinde Schönefeld (Brandenburg) entstand in elfmonatiger Bauzeit eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit 74. 064 Solarmodulen. Mit einer Leistung von rund 48 Megawatt sie nach Angaben der Projektbeteiligten die deutschlandweit größte ihrer Art in Verbindung mit Ackerbau - größere Anlagen etwa in Tützpatz (Mecklenburg-Vorpommern) kombinieren die Solarstromproduktion zumindest teilweise mit Nutztierhaltung. Mindestens 90 Prozent der Fläche in Schönefeld werden den Angaben zufolge in ökologischer Bewirtschaftung genutzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland