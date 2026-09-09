Zürich - Der Digital Economy Award wird 2026 zum 20. Mal vergeben, und die Konkurrenz war nie stärker: 29 Finalist:innen in Form von 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Finalabend des Digital Economy Award 2026 am 19. November im Hallenstadion Zürich von der Jury identifiziert worden. Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von KI-gestützten Diagnose-Wearables über autonome Mobilität bis zu datenschutzkonformer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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