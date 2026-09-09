Autor: Christoph Schnidrig, Head of Technology, AWS Switzerland Generative KI hat die Pilotprojekte in vielen Schweizer Unternehmen längst hinter sich gelassen und ist Teil produktiver Geschäftsprozesse geworden. Wie weit dieser Wandel bereits fortgeschritten ist, zeigte sich beim GenAI Zürich Award 2026. Fast 70 Projekteinreichungen aus der Schweiz und Europa gingen ein. Die meisten Unternehmen konnten jedoch ihren Business-Nutzen bislang nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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