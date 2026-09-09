Gediegen Kupfer im Bohrkern: Kupfer auf Allzeithoch - und in diesem Bohrkern glänzt das Metall in reiner Form

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Gediegen Kupfer in RED-26-02, dazu 1,155% Kupfer aus Oberflächenproben in Utah und ein abgeschlossenes Bohrprogramm in Nevada. Die Laborergebnisse stehen noch aus.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030).

Kupferpreis auf Allzeithoch - und in diesem Bohrkern glänzt das Metall in reiner Form

Der Kupferpreis hat am 8. September ein neues Allzeithoch markiert. Und fast zeitgleich meldet ein kanadischer Explorer aus British Columbia eine Beobachtung, die selbst erfahrene Geologen aufhorchen lässt: gediegen Kupfer im Bohrkern - also das Metall in reiner Form, nicht chemisch gebunden.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kupfermarkt kennt derzeit nur eine Richtung. Am 8. September erreichte Kupfer an der COMEX bis zu 6,87 US-Dollar je Pfund. Gleichzeitig stieg der Drei-Monats-Kontrakt an der London Metal Exchange auf mehr als 14.500 US-Dollar je Tonne. Die Internationale Energieagentur erwartet bis 2035 weiterhin eine Angebotslücke von rund 25 Prozent - und genau in dieses Umfeld fällt der neue Kupferfund aus Utah..

Der Kupferpreis erzielte gestern ein neues Allzeithoch. Basis der Daten von CME Group und Mining.com, forbes.com: mit KI erstellt

Der neue Fund: 1,155 Prozent Kupfer aus einer Oberflächenprobe

Die Rede ist von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030), notiert an der Canadian Securities Exchange unter CEXY, in den USA unter CEXYF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter IW8. Das Unternehmen hat Freitag die ersten Analyseergebnisse von seinem Utah-Projekt Sport veröffentlicht - und die haben es in sich.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030)

Im Rahmen eines ersten Erkundungsprogramms sammelten geologische Berater 50 Gesteins-Stichproben von Oberflächenaufschlüssen. Mehrere Proben lieferten anomale Kupferwerte, angeführt von 1,155 Prozent Kupfer in der Probe SP002 und 0,819 Prozent in der Probe SP044. In den mineralisierten Aufschlüssen wurden Malachit und Chalkopyrit beobachtet - ein Kupferkarbonat und das wichtigste Kupfererzmineral überhaupt.

Zur Einordnung: Viele der größten Kupferminen der Welt arbeiten profitabel mit Erzgehalten von deutlich unter einem Prozent. Ein Wert von 1,155 Prozent aus einer Oberflächenprobe ist damit bemerkenswert - wobei man sofort dazusagen muss, dass Stichproben ihrer Natur nach selektiv sind und nicht repräsentativ für ein Gesamtprojekt.

Ausgewählte Ergebnisse der 50 Oberflächenproben auf dem Sport-Projekt. Quelle: Unternehmensangaben vom 04.09.2026

Wichtig für die Einordnung: Bei den genannten Werten handelt es sich um selektive Gesteins-Stichproben von Oberflächenaufschlüssen. Sie sind naturgemäß nicht repräsentativ für die Mineralisierung des Gesamtprojekts und stellen keinen Nachweis einer Mineralressource dar. Die Analysen erfolgten durch ALS in Reno und Vancouver

Die erste Interpretation des Unternehmens lautet, dass die Mineralisierung entlang von Störungen und strukturellen Leitbahnen auftritt - in einem geologischen Umfeld, das von brekzien- und intrusionsgebundener Kupfermineralisierung geprägt ist. Übersetzt heißt das: Das Kupfer an der Oberfläche könnte der sichtbare Rand eines größeren, verdeckten Systems in der Tiefe sein.

CEO David Greenway sprach von einer aufregenden neuen Kupferentdeckung. Kupfermineralisierung in dieser Größenordnung bereits an der Oberfläche zu identifizieren, biete einen starken Ausgangspunkt für die systematische Nachfolgeexploration. Die Gehalte aus diesem ersten Programm seien überaus ermutigend und etablierten Sport als zweite spannende Explorationsfront im Westen der USA - neben dem Flaggschiff Majuba Hill.

Das Sport-Projekt: 108 Claims im historischen Frisco-Distrikt

Das Sport-Projekt umfasst 108 zusammenhängende, nicht patentierte Lode-Mining-Claims über rund 1.902 Acres beziehungsweise 770 Hektar. Es liegt im historischen San-Francisco-Bergbaudistrikt - kurz "Frisco" - auf Flächen des Bureau of Land Management im Beaver County im Westen Utahs.

Der interessanteste Punkt ist die Nachbarschaft. Sport liegt auf demselben geologischen Trend wie das Kupfer-Gold-Projekt Cactus, das derzeit von Hawk Resources (ASX: HWK) erkundet wird. Die These des Unternehmens lautet, dass gerade die Ränder dieses Frisco-Kupfertrends bislang unzureichend untersucht sind - und die neuen Ergebnisse stützen genau diese Annahme.

Geologie des Sport-Projekts mit den 108 Claims, den Probenstandorten SP001 bis SP050, kartierten Störungen, Brekzienzonen und Alterationen. Quelle: Copper One Resources Unternehmensmeldung vom 04.09.2026

Eine wichtige Klarstellung, die im Text nicht untergehen darf: Sport gehört Copper One noch nicht. Das Projekt kommt über die geplante Übernahme der Rooinek Mining Corp. ins Portfolio, für die das Unternehmen am 20. Juli eine verbindliche Aktientauschvereinbarung unterzeichnet hat. Diese Transaktion steht weiterhin unter den üblichen Vollzugsbedingungen und war zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht abgeschlossen. Ob sie zustande kommt, ist nicht garantiert.

Wie es weitergeht, hat das Unternehmen bereits skizziert: erweiterte Oberflächenbeprobung, geologische Kartierung und Geophysik, um Vektoren in Richtung einer möglichen intrusiven Kupferquelle zu finden. Zusätzlich sollen alle Erkundungsproben einer Gold-Brandprobe unterzogen werden. Aus den kombinierten Daten will das technische Team dann potenzielle Bohrziele ableiten und priorisieren.

Warum der Zeitpunkt kaum besser sein könnte

Dass ein Kupferfund ausgerechnet jetzt gemeldet wird, ist für die Wahrnehmung an der Börse nicht unwichtig. Der Kupfermarkt befindet sich im Ausnahmezustand - und die Rally hat sich seit Ende August noch einmal deutlich beschleunigt.

Kupfer kennt derzeit nur noch eine Richtung: nach oben

Was vor wenigen Wochen bereits nach einer außergewöhnlichen Rally aussah, hat inzwischen eine neue Dimension erreicht. Der Kupferpreis hat seine Rekordjagd fortgesetzt und die bisherigen Höchststände erneut hinter sich gelassen. An der COMEX wurde inzwischen die Marke von 6,87 US-Dollar je Pfund erreicht. Gleichzeitig sprang der Drei-Monats-Kontrakt an der London Metal Exchange auf mehr als 14.500 US-Dollar je Tonne und damit ebenfalls auf ein neues Rekordniveau.

Kupfer auf Rekordkurs - 12-Monats-Fieberkurve bis zum neuen Allzeithoch. Stand: 8. September 2026. Grafik KI-generiert

Bemerkenswert ist vor allem die Geschwindigkeit der Bewegung. Noch Ende März hatte Kupfer zeitweise nur etwas mehr als 5,30 US-Dollar je Pfund gekostet. Seitdem hat sich das Metall binnen weniger Monate massiv verteuert. Der Markt beginnt offenbar einzupreisen, dass hier nicht nur ein kurzfristiger Engpass entsteht, sondern Angebot und Nachfrage über Jahre auseinanderlaufen könnten.

Und hinter der Preisrally stehen derzeit gleich mehrere Faktoren.

Erstens: Der physische Markt wird enger. Bereits im August waren die Lagerbestände an der London Metal Exchange innerhalb von nur elf Tagen um 14 Prozent gefallen. Gleichzeitig zeigte eine starke Backwardation, dass Käufer bereit waren, für sofort verfügbares Kupfer einen erheblichen Aufpreis gegenüber späterer Lieferung zu bezahlen. Das ist ein klassisches Zeichen dafür, dass Metall im Hier und Jetzt gesucht wird.

Zweitens: Die USA ziehen Kupfer in den eigenen Markt. Die Aussicht auf mögliche weitere US-Importzölle hat die Nachfrage nach physischem Metall in den Vereinigten Staaten verstärkt und Kupferströme in Richtung US-Lager verschoben. Was dort gebunden wird, fehlt potenziell an anderer Stelle des Weltmarktes.

Drittens: Ausgerechnet Chile kämpft mit Angebotsproblemen. Das Land steht für rund ein Viertel der weltweiten Minenproduktion. Schwere Winterstürme, operative Schwierigkeiten in den Minen und zeitweise Probleme in den Häfen haben die Ausfuhren belastet. Der Wert der chilenischen Kupferexporte fiel im August gegenüber Juli um 14 Prozent - obwohl der durchschnittliche Kupferpreis gleichzeitig deutlich über dem Vorjahresniveau lag.

Viertens: Eine neue Nachfragewelle trifft auf das knappe Angebot. Stromnetze, Elektrofahrzeuge und Industrie benötigen immer mehr Kupfer. Besonders dynamisch entwickelt sich jedoch die Nachfrage aus KI-Infrastruktur und Hyperscale-Rechenzentren.

Ein herkömmliches Rechenzentrum benötigt nach den im Artikel zugrunde gelegten Branchenschätzungen etwa 5.000 bis 15.000 Tonnen Kupfer. Bei einem großen hyperskalierten KI-Rechenzentrum können es bis zu 50.000 Tonnen sein. Im Extremfall kann ein einzelner Hyperscaler damit etwa drei- bis zehnmal so viel Kupfer benötigen wie ein herkömmliches Rechenzentrum.

KI wird zum Kupfer-Treiber - Hyperscaler können ein Vielfaches des Kupferbedarfs klassischer Rechenzentren erreichen. Grafik KI-generiert

Und das ist nicht nur eine Geschichte für die kommenden Jahrzehnte. Die Internationale Energieagentur erwartet auf Basis der derzeit angekündigten Projekte bereits für 2035 eine Angebotslücke von rund 25 Prozent. Neue Minen lassen sich jedoch nicht kurzfristig zuschalten: Von der Entdeckung eines Vorkommens bis zur Produktion vergehen laut IEA im Durchschnitt rund 17 Jahre.

Genau deshalb verändert ein Kupferpreis oberhalb von 14.500 US-Dollar je Tonne auch die Wahrnehmung von Explorationsprojekten. Je knapper das Metall wird und je höher der Preis steigt, desto stärker rückt die Frage in den Vordergrund, wo die nächste Generation neuer Kupfervorkommen erschlossen werden kann - insbesondere in politisch stabilen Jurisdiktionen wie den USA und Kanada.

Der Mangel ist struktureller Natur - und lässt sich nicht wegverhandeln

Auf der Angebotsseite dagegen knirscht es an allen Ecken. Neue Projekte sind kapitalintensiv, Genehmigungsverfahren langwierig, und sinkende Erzgehalte erschweren es vielen Produzenten, die Förderung schnell auszuweiten.

Wie akut die Lage ist, zeigt der Blick auf die etablierten Produzenten. Chiles Staatskonzern Codelco setzte Anfang August den Ausbau der über hundert Jahre alten Mine El Teniente aus, nachdem dort neue seismische Risiken festgestellt worden waren - ein Jahr nach einem tödlichen Einsturz. Die Produktion von El Teniente war 2025 bereits um 13 Prozent gefallen. Das grundsätzliche Problem sinkender Erzgehalte zeigt sich auch andernorts: In Escondida, der größten Kupfermine der Welt, die mehrheitlich BHP gehört und von BHP betrieben wird, sank die Förderung im vergangenen Geschäftsjahr um drei Prozent, weil der Erzgehalt von 1,02 auf 0,90 Prozent nachgab. In Pampa Norte, ebenfalls ein BHP-Betrieb, brach die Produktion um 21 Prozent ein.

Sinkende Erzgehalte bedeuten, dass für dieselbe Menge Kupfer immer mehr Gestein bewegt werden muss. Das kostet Energie, Kapital und Infrastruktur - und lässt sich nicht durch einen höheren Preis über Nacht beheben.

Der Engpass, über den kaum jemand spricht: Schwefelsäure

Es gibt ein Angebotsrisiko im Kupfermarkt, das in den meisten Analysen fehlt - weil es nicht in den Minen liegt, sondern in einem Chemikalienlager. Rund 15 Prozent der weltweiten Kupferkathoden entstehen im sogenannten SX-EW-Verfahren, bei dem das Kupfer mit Schwefelsäure aus dem Gestein gelaugt wird. Je nach Erzgehalt werden dafür zwischen 3 und 22 Tonnen Säure je Tonne Kupfer benötigt.

Diese Säure ist seit Anfang 2026 knapp. Der Grund liegt in einer Kette von Ereignissen, die kaum jemand vorhersehen konnte: Über die Straße von Hormus läuft normalerweise rund die Hälfte des seewärtigen Schwefelhandels; die Golfstaaten und der Iran stellen zusammen ein Viertel der weltweiten Schwefelversorgung. Seit der faktischen Schließung der Meerenge im Februar 2026 ist dieser Weg blockiert. Und im Mai 2026 stoppte China zusätzlich seine Schwefelsäure-Exporte.

Wohin Chinas Schwefelsäure floss - und wer nun ohne dasteht: Chile für Kupfer-SX-EW, Indonesien für Nickel, Saudi-Arabien und Indien für Düngemittel. Quelle:: https://www.northernminer.com/

Die Folgen sind bereits messbar. Chile, der größte Kupferproduzent der Welt, verbraucht jährlich rund 8 bis 8,5 Millionen Tonnen Schwefelsäure und importiert davon 3 bis 4 Millionen Tonnen. Über eine Million Tonnen kamen bislang aus China. Im März 2026 lieferte China nach Reuters-Angaben erstmals seit Juli 2023 überhaupt keine Schwefelsäure mehr nach Chile. Rund 20 Prozent der chilenischen Kupferproduktion - etwa 1,1 Millionen Tonnen im Jahr - hängen an diesem Verfahren.

Für die Produzenten bedeutet das unmittelbar höhere Kosten. Unter normalen Bedingungen macht die Säure 8 bis 12 Prozent der Barkosten einer SX-EW-Anlage aus; in Knappheitsphasen können die Spotpreise um 150 bis 300 Prozent steigen, was die Produktionskosten um 400 bis 800 US-Dollar je Tonne Kupfer erhöht. Goldman Sachs bezifferte den möglichen Produktionsausfall bei anhaltender Störung auf rund 125.000 Tonnen Kupfer.

Die Internationale Energieagentur hat daraufhin in ihrem Global Critical Minerals Outlook 2026 festgehalten, dass sich der kurz- und mittelfristige Ausblick für das Kupferangebot erheblich verschlechtert habe. Und BMI senkte die Prognose für das weltweite Wachstum der Minenproduktion 2026 von 2,8 auf 2,4 Prozent.

Bemerkenswert ist dabei ein Detail, das den Blick auf Explorationsunternehmen verändert: Dieser Engpass steht in keiner einzigen Ressourcenschätzung. Er ist ein Beschaffungsproblem, kein geologisches - und er kann sich binnen Wochen verschärfen statt binnen Jahren. Genau deshalb gewinnen neue Vorkommen in politisch stabilen Regionen an Bedeutung.

Was die Analysehäuser für die kommenden Jahre erwarten

Wie sich all das im Preis niederschlägt, beantworten die großen Häuser unterschiedlich - und genau diese Spannbreite ist aufschlussreich. Für 2026 liegt der Bloomberg-Konsens bei 13.007 US-Dollar je Tonne. Macquarie hat seine Prognose zuletzt auf 13.165 Dollar angehoben, hält den Anstieg allerdings selbst für weiter gelaufen als die Fundamentaldaten hergeben. Goldman Sachs bleibt bei 12.650 Dollar - und das, obwohl die Bank für dieses Jahr noch einen Überschuss von 490.000 Tonnen erwartet.

Interessanter als das laufende Jahr ist jedoch der Blick nach vorn. Die Ratingagentur-Tochter BMI hat ihre Prognose für 2026 von 11.900 auf 12.700 Dollar angehoben und begründet das mit zusammenlaufenden Angebotsproblemen, zollgetriebener Knappheit und dem KI-Optimismus. Ab 2028 wird BMI dann deutlich zuversichtlicher als der Markt: 13.500 Dollar im Jahr 2028, 15.000 Dollar 2029, 15.800 Dollar 2030 - und 17.000 Dollar je Tonne im Jahr 2035, wenn sich das strukturelle Defizit auf knapp 1,5 Millionen Tonnen ausweitet.

Die Kupferprognosen der großen Häuser im Vergleich sowie der langfristige Pfad von BMI. Quelle: BMI (Fitch Solutions), Bloomberg, Macquarie, Goldman Sachs, MINING.COM

Man muss diese Zahlen nicht für bare Münze nehmen - Rohstoffprognosen sind notorisch unzuverlässig, und die Häuser widersprechen sich in der Frage, ob 2026 mit Überschuss oder Defizit endet. Bemerkenswert ist aber die Richtung: Kein einziges der genannten Institute erwartet, dass Kupfer auf das Niveau von vor zwei Jahren zurückfällt. Und genau das ist der Rahmen, in dem ein Explorer heute seine Bohrmeter setzt.

Ohne Kupfer kein Rechenzentrum, kein Stromnetz, keine Raumfahrt: Das Metall ist in praktisch keiner Schlüsseltechnologie ersetzbar. Quelle: Unternehmensangaben, cexy.copperone.com

Washington macht Kupfer zur Chefsache

Was den aktuellen Zyklus von früheren Rohstoffhaussen unterscheidet, ist die politische Dimension. Kupfer steht in den USA seit November 2025 offiziell auf der Liste der kritischen Mineralien. Und die Regierung belässt es nicht bei Symbolik.

Bei einem Branchentreffen im US-Außenministerium stellte Präsident Donald Trump ein umfassendes Paket für Bergbau und kritische Mineralien vor. Die Kernbotschaft: Rohstoffe sollen nicht nur in den USA gefördert, sondern dort auch verarbeitet, raffiniert und zu Endprodukten weiterverarbeitet werden. Handelsminister Howard Lutnick fasste es so zusammen, dass erst die vollständige industrielle Kette dauerhafte Arbeitsplätze und strategische Unabhängigkeit schaffe.

Die konkreten Zahlen sind bemerkenswert: rund drei Milliarden Dollar für neue Rohstoff- und Verarbeitungsprojekte, darunter über eine Milliarde Dollar der Export-Import Bank für Ivanhoe Electrics Kupferprojekt Santa Cruz in Arizona. Dazu 100 Millionen Dollar für die Ausbildung von Bergbaufachkräften - zehnmal so viel, wie die Hochschulen selbst erbeten hatten. Der Hintergrund: In den USA schließen jährlich weniger als 170 Bergbauingenieure ein akkreditiertes Studium ab, in China sind es über 3.000.

Besonders relevant für Explorationsunternehmen ist ein anderer Punkt: die Genehmigungsverfahren. Trump erklärte, Bergbau-Genehmigungen hätten früher drei bis fünf Jahre gedauert und würden nun teils innerhalb von 25 Tagen erteilt. Ob sich diese Zeiträume dauerhaft halten lassen, muss die Praxis zeigen. Die Richtung ist jedoch eindeutig.

Rohstoffsicherheit als Chefsache: die vollständige Aufzeichnung des Branchentreffens. Quelle: youtube.com/watch?v=XX72g4snLCs

Hinzu kommt die Zollfrage. Seit dem 1. August 2025 gilt ein Einfuhrzoll von 50 Prozent auf halbfertige Kupferprodukte. Über einen möglichen Zoll auf raffiniertes Kupfer ab dem 1. Januar 2027 ist noch nicht entschieden. Marktbeobachter erwarten, dass eine Bestätigung die Kupferströme in US-Lager beschleunigen und die Verfügbarkeit außerhalb der USA weiter verknappen würde.

Für einen Explorer mit gleich zwei Projekten auf US-Boden ist diese Gemengelage ein struktureller Vorteil. Genau hier ist Copper One Resources positioniert.

Das Flaggschiff: Majuba Hill in Nevada - kein Grassroots-Risiko, sondern ein Altproduzent

Das Herzstück von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030) ist das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada, rund 251 Kilometer nordöstlich von Reno. Nevada wurde im Ranking des Fraser Institute wiederholt als weltweit attraktivste Bergbau-Jurisdiktion geführt - das Länderrisiko ist praktisch null.

Entscheidend ist die Vorgeschichte des Projekts. Auf dem rund 9.684 Acres großen Areal wurde zwischen 1900 und 1950 bereits Kupfer produziert: rund 2,8 Millionen Pfund Kupfer sowie als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn - mit den Mitteln der damaligen Zeit. Anders als bei den allermeisten Explorationsprojekten ist der Nachweis, dass hier abbaufähige Strukturen existieren, also bereits erbracht.

Dazu kommt eine Datenbasis, die für ein Unternehmen dieser Größe ungewöhnlich ist. Mit dem gerade abgeschlossenen Phase-1-Programm liegt die kumulierte Bohrleistung auf dem Projekt bei rund 93.410 Fuß beziehungsweise 28.471 Metern - über 28 Kilometer. Allein die Wiederbeschaffung der historischen Daten beziffert das Management auf rund 12,1 Millionen US-Dollar. Das ist mehr, als das gesamte Unternehmen derzeit an der Börse wert ist.

Majuba Hill, Nevada: Die Zielzonen des Bohrprogramms 2026 mit den bereits niedergebrachten und den geplanten Bohrlöchern. Quelle: Copper One Resources

Geologisch handelt es sich um ein klassisches Porphyr-Kupfer-System mit Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung. In der Tiefe wurde ein Chalkosit-Anreicherungshorizont identifiziert - ein typisches Merkmal großer, werthaltiger Porphyrsysteme. Frühere Bohrungen lieferten dabei durchaus vorzeigbare Abschnitte: MHB-2 traf 44,5 Meter mit 1,41 Prozent Kupfer und 97,6 Gramm Silber je Tonne, MHB-32 durchteufte 115,7 Meter mit 0,33 Prozent Kupfer, darin 12,2 Meter mit 1,36 Prozent.

Wichtig für die Einordnung: Historische Bohr- und Produktionsdaten stammen von Vorbetreibern, sind noch nicht vollständig durch eine qualifizierte Person verifiziert und stellen keinen Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder eines wirtschaftlichen Abbaus dar.

Der Fund, der im Juli für Aufsehen sorgte: 10,5 Prozent Kupfer

Am 10. Juli veröffentlichte das Unternehmen die Analyseergebnisse der Untertage-Beprobung im historischen Middle Adit. Die Probe MHR-793 lieferte 10,5 Prozent Kupfer und 188 Gramm Silber je Tonne.

Die Probenstandorte der Untertage-Kartierung 2026 im Middle Adit - MHR-793 stach mit 10,5 Prozent Kupfer heraus. Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026

MHR-793 und die benachbarte Probe MHR-794 erfassten oxidisches Kupfer in Form von Azurit, eingebettet in magmatisch-hydrothermale Intrusionsbrekzien mit grob-schwammiger, strahlenförmiger Turmalin-Matrix. Genau solche mehrphasigen Brekziensysteme gelten unter Geologen als klassische Träger hochgradiger Kupfervererzung.

Wichtig für die Einordnung: Auch hier handelt es sich um selektive Gesteinsproben, die nicht repräsentativ für die Mineralisierung des Gesamtprojekts sind.

Phase 1 abgeschlossen, Phase 2 vorbereitet - und der Bohrkern unterm Mikroskop

Am 24. August meldete das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss des gesamten Phase-1-Bohrprogramms auf Majuba Hill. Insgesamt wurden 4.015 Fuß beziehungsweise 1.224 Meter niedergebracht. Der vollständige Bohrkern befindet sich inzwischen in der gesicherten Kernanlage des Unternehmens in Elko, Nevada, wo er geologisch aufgenommen, fotografiert, beprobt und für den Versand an die ALS-Laboratorien vorbereitet wird.

Der vorbereitete Bohrplatz für das Phase-2-Programm eröffnet den Zugang zum bislang wenig getesteten Nordwest-Grat. Quelle: Copper One Resources (Abbildung 1 der Meldung vom 24. August 2026)

Parallel sind sämtliche Vorbereitungen für das Phase-2-Programm abgeschlossen. Vier Bohrplätze samt zugehöriger Bohrstandorte sind fertiggestellt, ausgelegt auf weitere 4.000 Fuß beziehungsweise 1.219 Meter - unter anderem auf dem bislang vergleichsweise wenig getesteten Nordwest-Grat.

Und am 28. August kam ein Schritt hinzu, der selten Schlagzeilen macht, aber oft darüber entscheidet, wo das nächste Bohrloch angesetzt wird: Copper One hat eine detaillierte geologische Studie des gesamten Phase-1-Bohrkerns begonnen. Die Arbeiten verbinden die detaillierte Kernaufnahme mit petrographischen Analysen, inklusive der Herstellung und Untersuchung von Dünnschliffen sowie einer mineralogischen und texturellen Analyse auf Korngröße.

Im Klartext: Das Unternehmen will nicht nur wissen, was im Gestein steckt, sondern in welcher Reihenfolge es dorthin gelangt ist - und was das darüber verrät, wo das System am stärksten ist. Die Ergebnisse fließen in ein dreidimensionales geologisches Modell ein und sollen die Zielgeometrie schärfen sowie die Bohrlöcher für Phase 2 priorisieren und ausrichten. Ein Explorer, der ohne diese Vorarbeit bohrt, rät. Einer, der sie zuerst macht, setzt seinen nächsten Dollar mit besseren Chancen ein.

Wichtig für die Einordnung: Die Analyseergebnisse des Phase-1-Programms stehen weiterhin aus. Visuelle Beobachtungen von Sulfidmineralen sind vorläufiger Natur und lassen keine verlässliche Aussage über Gehalte oder Mächtigkeiten zu.

Redonda: gediegen Kupfer im Bohrkern von RED-26-02

Auf Redonda auf West Redonda Island in British Columbia haben die Diamantbohrungen am 7. August begonnen. Damit bohrt Copper One erstmals auf zwei Projekten gleichzeitig. Das Projekt umfasst rund 2.746 Hektar mit neun Mineralclaims und gehört dem Unternehmen zu 100 Prozent. Es liegt in der Coast Suture Zone, einem Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnvorkommen bekannt ist. Teck Resources brachte hier bereits 1979 neun Diamantkernbohrlöcher über insgesamt 1.681 Meter nieder.

Das laufende Programm umfasst rund 2.400 Bohrmeter und ist nach Unternehmensangaben vollständig finanziert. Zum Einsatz kommt Paradigm Drilling mit einem raupenfahrbaren Diamantbohrgerät vom Typ Boyles T-75, das Ziele in über 600 Metern Tiefe erreichen kann.

Am 26. August meldete das Unternehmen den Zwischenstand aus dem ersten Bohrloch. RED-26-02 wurde mit einer Neigung von minus 55 Grad angesetzt und hat die Marke von 200 Metern Bohrlänge passiert; geplant ist eine Endteufe von rund 500 Metern. Das Entscheidende: Geologische Merkmale und sichtbare Mineralisierung, die zum anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdän-System passen, wurden bereits ab etwa 20 Metern Bohrtiefe beobachtet - und setzen sich über Abschnitte des bislang gebohrten Intervalls fort.

Mineralisierter Bohrkern aus RED-26-02 bei rund 150 Metern Bohrlänge. Die sichtbaren Beobachtungen sind vorläufig; Mineralgehalt und Gehalte lassen sich ausschließlich durch Laboranalysen bestätigen. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 26. August 2026

Warum das für Anleger interessant ist: Mineralisierung, die schon knapp unter der Oberfläche einsetzt und über weite Strecken anhält, ist bei Porphyrsystemen ein Hinweis auf Mächtigkeit - und oberflächennahe Vererzung ist im späteren Abbau grundsätzlich günstiger zu gewinnen als tief liegende. Ob daraus wirtschaftlich relevante Gehalte werden, entscheidet allerdings ausschließlich das Labor.

Und nun die Meldung, die diesem Artikel seinen Titel gibt. Copper One hat im laufenden Bohrloch RED-26-02 visuell gediegen Kupfer identifiziert.

Wer sich mit Kupfer beschäftigt, weiß, warum das ungewöhnlich ist. In aller Regel kommt Kupfer chemisch gebunden vor - als Sulfid wie Chalkopyrit oder als Karbonat wie Malachit. Gediegen Kupfer dagegen ist das reine Element, metallisch glänzend, ohne Bindungspartner. Es entsteht nur unter besonderen Bedingungen und ist deutlich seltener als die üblichen Kupfererze.

Gediegen Kupfer, visuell identifiziert im Bohrloch RED-26-02. Die Beobachtungen sind vorläufig; Mineralgehalt und Gehalte lassen sich ausschließlich durch Laboranalysen bestätigen. Quelle: Copper One Resources

Das Bohrloch RED-26-02 wurde mit einer Neigung von minus 55 Grad angesetzt und ist auf eine Endteufe von rund 500 Metern ausgelegt. Die geologischen Merkmale und die sichtbare Mineralisierung, die zum anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdän-System passen, setzen ab etwa 20 Metern Bohrtiefe ein und ziehen sich durch Abschnitte des bislang gebohrten Intervalls.

CEO David Greenway zeigte sich ermutigt von den geologischen Merkmalen und der sichtbaren Mineralisierung in RED-26-02, einschließlich der visuellen Identifizierung von gediegen Kupfer. Wichtig sei, dass diese Beobachtungen innerhalb eines breiteren Intervalls aufträten, in dem ab rund 20 Metern Bohrtiefe Merkmale des anvisierten Systems zu sehen seien. Die Bohrung teste weiterhin die südliche Ausdehnung, die Geometrie und die Kontinuität des Redonda-Systems. Die Beobachtungen seien vorläufig; man freue sich darauf, die Laborergebnisse zu berichten, sobald sie vorlägen und geprüft seien.

Was bedeutet das für Anleger? Zunächst einmal: nichts Belegtes. Die Identifizierung beruht ausschließlich auf der visuellen Begutachtung des Bohrkerns und ist nicht durch Laboranalysen bestätigt. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es auf Basis dieser Beobachtungen keinerlei Aussage über Kupfergehalte trifft. Wer daraus bereits Gehalte ableitet, überdehnt die Meldung.

Interessant ist die Beobachtung dennoch - als geologischer Hinweis. Gediegen Kupfer tritt in Porphyrsystemen typischerweise dort auf, wo bestimmte chemische Bedingungen herrschen. Ob es sich um eine lokale Erscheinung handelt oder um einen Hinweis auf etwas Größeres, lässt sich heute nicht sagen. Es könnte beides sein. Genau deshalb sind die Analyseergebnisse aus diesem Bohrloch der Termin, auf den es nun ankommt.

Wichtig für die Einordnung: Die Identifizierung von gediegen Kupfer beruht auf visuellen Beobachtungen am Bohrkern und wurde nicht durch Laboranalysen bestätigt. Visuelle Schätzungen sind kein Ersatz für Analyseergebnisse. Das Unternehmen trifft auf Grundlage dieser Beobachtungen ausdrücklich keine Aussage über Kupfergehalte.

Bemerkenswert ist auch die Einbindung der Klahoose First Nation, auf deren traditionellem Territorium das Projekt liegt. Copper One hat sich verpflichtet, lokale Beschäftigung und Ausbildung sowie Klahoose-nahe Unternehmen vorrangig zu berücksichtigen; ein Mitglied der Klahoose halbiert die Bohrkerne, der Seetransport läuft über das Arbeitsboot der Gemeinschaft. Für ein Explorationsprojekt in British Columbia ist ein funktionierendes Verhältnis zur First Nation kein Nebenaspekt, sondern eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt.

Diamantbohrgerät und Einsatzteam auf Redonda. Quelle: Copper One Resources

Redhill: eine Option auf bis zu 100 Prozent, direkt am Trans-Canada Highway

Das vierte Projekt im Portfolio ist Redhill, an dem Copper One eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent hält. Es liegt südlich von Ashcroft im Kamloops Mining District, direkt am Trans-Canada Highway, und umfasst rund 4.736 Hektar. Es handelt sich um eine Kupfer-Zink-Mineralisierung vom VMS-Typ, die daneben Potenzial für epithermale Goldvererzung zeigt.

Vorbetreiber wie BP Selco, Rea Gold, Teck, Avalon Ventures, Troymet und Bessor Minerals haben das Gebiet zwischen den 1980er-Jahren und 2017 mit rund 50 Bohrlöchern und etwa 8.000 Bohrmetern erkundet. Das eigene Phase-1-Programm über rund 3.000 Meter läuft; die zweite Diamantbohrung wurde am 15. Juli abgeschlossen, die Analyseergebnisse stehen ebenfalls aus.

Bohrstandort RH-26-02 auf dem Redhill-Projekt mit der Bohranlage direkt am Trans-Canada Highway. Quelle: Copper One Resources

Wichtig für die Einordnung: Die historischen Explorationsergebnisse auf Redhill und Redonda wurden nicht durch eine qualifizierte Person verifiziert und sollten nicht als Hinweis auf aktuelle oder künftige Mineralressourcen gewertet werden.

Kapitalstruktur: Das Wachstum wird über Eigenkapital bezahlt

Hier ist eine Einordnung nötig, die in der Wahrnehmung vieler Anleger fehlt. Nach der Zusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 waren zum 1. Juni 2026 nur rund 23,72 Millionen Aktien ausstehend - eine ausgesprochen schlanke Struktur. Dieser Stand ist inzwischen überholt: Laut der bei der Canadian Securities Exchange eingereichten Form 9 waren zum 21. August 2026 bereits 32.168.949 Aktien ausgegeben.

Für die Rooinek-Übernahme sollen 14 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Parallel läuft eine nicht vermittelte Privatplatzierung, deren Struktur das Unternehmen am 20. August noch einmal überarbeitet hat: Aus maximal 20 Millionen Special Warrants wurden zwei Klassen - bis zu 15 Millionen Non-Flow-Through Special Warrants für bis zu 6 Millionen kanadische Dollar und bis zu 5 Millionen Flow-Through Special Warrants für bis zu 2 Millionen kanadische Dollar. Der Preis bleibt in beiden Fällen bei 0,40 kanadischen Dollar, das Gesamtvolumen steigt damit auf bis zu 8 Millionen kanadische Dollar. Der Ausübungspreis der zugehörigen Warrants liegt bei 0,50 kanadischen Dollar, also ein Aufschlag von 25 Prozent auf den Zeichnungspreis.

Die Flow-Through-Komponente ist dabei mehr als eine Formalie. Solche Aktien nach Paragraf 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes erlauben es dem Unternehmen, die steuerlichen Explorationsabzüge an die Zeichner weiterzureichen. Im Gegenzug müssen die Mittel zwingend in kanadische Explorationsausgaben fließen - im Fall von Copper One also nach British Columbia. Zwei Millionen kanadische Dollar sind damit zweckgebunden für Bohrmeter in Kanada, und das Unternehmen öffnet sich einem zusätzlichen, steuerlich motivierten Investorenkreis.

Das Form 9 vom 21. August nennt zudem erstmals die Vergütung der Vermittler: bis zu 8 Prozent des Bruttoerlöses in bar sowie bis zu 1,6 Millionen nicht übertragbare Broker Warrants, ebenfalls zu 0,50 kanadischen Dollar. Bemerkenswert ist eine weitere Klausel: Die Warrants unterliegen einer 10-Prozent-Sperre. Ausgeübt werden dürfen sie nicht, wenn der Inhaber dadurch auf 10 Prozent oder mehr der ausstehenden Aktien käme. Das begrenzt die Gefahr, dass über die Platzierung ein einzelner Großaktionär entsteht.

Rechnet man die 14 Millionen Übernahmeaktien und bis zu 20 Millionen Aktien aus der Ausübung der Special Warrants zu den 32.168.949 ausstehenden Aktien hinzu, käme man auf rund 66,2 Millionen Aktien. Werden zusätzlich die in den Einheiten enthaltenen Warrants ausgeübt, stiege dieses transaktionsbezogene Szenario auf rund 76,2 Millionen. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die gesamte vollverwässerte Kapitalisierung: Allein die 6,25 Millionen börsennotierten CEXY.WT-Warrants erhöhten das Szenario auf rund 82,4 Millionen Aktien, mit den Broker Warrants auf rund 84 Millionen - und zwar vor Einbeziehung aller weiteren ausstehenden Optionen, Warrants oder wandelbaren Wertpapiere.

Und damit liegt eine nüchterne Erklärung für die Kursentwicklung auf dem Tisch: Wenn eine Platzierung bei 0,40 kanadischen Dollar erfolgen soll, orientiert sich der Markt schlicht an diesem Niveau. Das ist bei Explorern ein bekanntes Muster - und es hat mit der Geologie nichts zu tun. Die Beschleunigungsklausel verrät allerdings, welches Niveau in der Struktur als Zielmarke angelegt ist: Notiert die Aktie an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 1,25 kanadischen Dollar oder höher, kann das Unternehmen die Laufzeit der Warrants auf 30 Tage verkürzen.

Die andere Seite derselben Medaille: Das Geld fließt in Bohrmeter. Beide laufenden Programme bezeichnet das Unternehmen als vollständig finanziert, auf zwei Projekten wird gleichzeitig gebohrt, und die Übernahme eines vierten Projekts wurde angekündigt, ist aber noch nicht vollzogen. Wer Verwässerung grundsätzlich ablehnt, wird mit einem Explorer in der Wachstumsphase ohnehin nicht glücklich. Entscheidend ist, ob das eingesetzte Kapital Wert schafft - und genau darüber entscheiden die ausstehenden Analyseergebnisse.

Wer hinter dem Unternehmen steht

Geführt wird das Unternehmen von President und CEO David Greenway; im Juli wurde Richard Robins als Chief Financial Officer berufen. Im Board sitzen unter anderem John Percival und der Geologe Larry Segerstrom mit über 38 Jahren Porphyr-Kupfer-Erfahrung - er zeichnet zugleich als Qualified Person nach NI 43-101 für die technischen Angaben verantwortlich.

Bemerkenswert ist vor allem der technische Beirat: Mit Dr. Richard "Dick" Sillitoe gehört ihm der wohl renommierteste Porphyr-Kupfer-Geologe der Welt an, dazu Leo Hathaway und Dr. Mike Ressel von der University of Nevada, Reno. Für eine Porphyr-Story ist das ein Gütesiegel, das sich nicht kaufen lässt.

Die eigentliche Frage: Was ist hier eingepreist?

Fassen wir zusammen, was auf dem Tisch liegt. Ein Metall auf Rekordniveau mit physischer Knappheit, die sich an Lagerbeständen und Terminkurven ablesen lässt. Ein struktureller Angebotsengpass, den die Internationale Energieagentur bis 2035 auf 25 Prozent beziffert. Eine US-Regierung, die Milliarden mobilisiert und Genehmigungsverfahren radikal verkürzt. Ein historisch produzierendes Kupferprojekt in der bestbewerteten Bergbau-Jurisdiktion der Welt. Ein frischer Oberflächenfund mit 1,155 Prozent Kupfer in Utah. Und ein Portfolio aus vier Projekten in Nevada, Utah und British Columbia, mit laufenden Bohrungen auf zweien davon.

Dem gegenüber steht eine Börsenbewertung im niedrigen zweistelligen Millionenbereich - ungefähr auf dem Niveau dessen, was das Management allein für die Wiederbeschaffung der historischen Bohrdatenbank von Majuba Hill veranschlagt.

Man muss daraus keine Kaufempfehlung ableiten, und dieser Werbeartikel ist auch keine. Aber die Frage darf man stellen: Wenn ein Explorer bereits auf dem Niveau seiner reinen Datenbasis gehandelt wird - wie viel Explorationserfolg ist dann im Kurs überhaupt noch enthalten?

Was gegen die Story spricht - und das gehört dazu

Wer die Chance sieht, muss auch die Kehrseite kennen. Und die ist bei einem Explorer dieser Größe wie immer vorhanden.

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030) fördert kein Kupfer, erwirtschaftet keine Umsätze und besitzt bis heute keine NI-43-101-konforme Mineralressource. Sämtliche Gehaltsangaben stammen aus historischen Daten oder selektiven Stichproben und sind nicht repräsentativ. Die entscheidenden Laborergebnisse aus Nevada und British Columbia stehen weiterhin aus und können enttäuschen. Das Utah-Projekt gehört dem Unternehmen noch gar nicht - die Übernahme ist nicht jetzt noch nicht vollzogen und kann scheitern. Das Wachstum wird über Eigenkapital bezahlt: Aus rund 32,2 Millionen Aktien könnten über die geplante Übernahme, die Special Warrants und die bestehenden Warrants rund 84 Millionen werden, eine erhebliche potenzielle Verwässerung. Der Kupferpreis selbst ist zyklisch: Ein Rückschlag würde den gesamten Sektor treffen.

Fazit: Vier Projekte, zwei Bohrgeräte - und ein Metall, das die Welt braucht

Selten passen Rohstoffumfeld und Unternehmensmeldung so gut zusammen wie derzeit bei Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030). Kupfer hat am 8. September ein neues Allzeithoch markiert, die physische Knappheit ist an Lagerbeständen und Terminkurven messbar, Washington erklärt das Metall zur nationalen Sicherheitsfrage - und das Unternehmen meldet binnen weniger Tage einen Oberflächenfund mit bis zu 1,155 Prozent Kupfer in Utah und gediegen Kupfer im Bohrkern in British Columbia.

Für spekulativ orientierte Anleger, die den Kupfer-Megatrend über einen frühphasigen nordamerikanischen Explorer spielen wollen, ist das eine Konstellation, die zumindest einen Platz auf der Watchlist verdient. Die Termine, auf die es ankommt, sind klar benannt: die Analyseergebnisse aus RED-26-02, in dem nun gediegen Kupfer beobachtet wurde, die ausstehenden Analyseergebnisse des Phase-1-Programms auf Majuba Hill, das Ergebnis der laufenden petrographischen Studie, der Startschuss für das vorbereitete 4.000-Fuß-Programm der Phase 2, die Analysedaten aus Redhill, das erweiterte Oberflächenprogramm auf Sport samt Gold-Brandproben sowie der Vollzug der Utah-Übernahme.

Ob daraus eine Neubewertung wird, entscheiden am Ende nicht Erwartungen, sondern Zahlen aus dem Labor.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

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Dieser Werbeartikel über Copper One Resources Corp. wurde vom Direktor der Orange Unicorn Ltd. am 9. September 2026 um 9:00 Uhr erstellt. Zeitpunkt der ersten Verbreitung: 9. September 2026, 9:40 Uhr.

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Derselbe Vermittler hält zum Stand 9. September 2026, 9:00 Uhr zusätzlich 325.000 Warrants der Copper One Resources Corp. Bei vollständiger Ausübung dieser Warrants erhöhte sich seine Position auf 650.000 Aktien, was - bei entsprechend erhöhtem Grundkapital - einem Anteil von rund 2,00% entspräche.

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