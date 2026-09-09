Die Commerzbank hat den Übernahmekampf gegen die UniCredit verloren. Als Gewinner dürfen sich hingegen die Commerzbank-Aktionäre fühlen. Denn ungeachtet des in den Augen von CEO Bettina Orlopp und ihrer Kollegen zu geringen Tauschangebots haben diese ihr eingesetztes Kapital seit Bekanntwerden der Übernahme-Avancen mehr als verdreifacht. Doch möglicherweise ist die Geschichte noch nicht auserzählt.Es war einmal: Im September 2024 veräußerte der Bund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de