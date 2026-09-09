Die Nvidia-Aktie ist kurz vor dem Allzeithoch wieder nach unten gedreht und hat rund -4% verloren. Trotz des Rücksetzers bleibt der Rekord in Reichweite: Bis zum bisherigen Allzeithoch fehlen aktuell nur noch rund +4,5%. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer eine Verschnaufpause - oder scheitert Nvidia erneut am Sprung auf ein neues Rekordhoch? Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Die Nvidia-Aktie kämpfte sich am Freitag vergangener Woche nah ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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