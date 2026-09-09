Die Nel-ASA-Aktie hat seit ihrem Hoch vom 13. Januar 2021 rund -94% verloren und befindet sich damit weiterhin in einer massiven Schwächephase. Nach dem drastischen Kursverfall stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob der Abverkauf allmählich an seine Grenzen stößt. Ist eine Trendwende möglich - oder drohen bei Nel ASA noch tiefere Kurse? Chartanalyse zur Nel ASA-Aktie Vom lokalen Tief konnte die Nel-ASA-Aktie zeitweise um mehr als +65% zulegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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