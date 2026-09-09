Die Schwäche der Evotec-Aktie hält weiter an. Seit dem Kursabsturz im Juli setzt sich der Abwärtstrend fort. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei 3,15 € und damit auf einem neuen Mehrjahrestief. Hier stellt sich die Frage: Ist ein Turnaround möglich? Vertrauensverlust nimmt zu Der anhaltende Kursrückgang zeigt, dass das Vertrauen der Anleger weiterhin gering ist. Mittlerweile nähert sich die Aktie der wichtigen Marke von 3 €. Ein nachhaltiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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