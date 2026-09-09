Drei PayPal-Manager haben Aktien im Gesamtwert von rund 474.000 US$ verkauft. In Verbindung mit dem erneuten Kursrückgang um -3,2% auf 53,18 US$ klingt das zunächst nach einem klaren Misstrauensvotum der Führungsebene. Ein Blick in die Pflichtmeldungen ergibt jedoch ein anderes Bild: Die Verkäufe wurden bereits im Herbst 2025 geplant und sagen kaum etwas über die heutige Einschätzung des Managements aus. Der Verkauf stand seit Monaten fest Chief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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