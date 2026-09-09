Der Spezialist für Hybridtürme für Windenergieanlagen Max Bögl hat zusammen mit dem Windturbinen-Hersteller Vestas eine Anlage mit dem weltweit höchsten Serien-Turm fertiggestellt. Die Windenergieanlage mit der Weltrekord-Nabenhöhe steht in Winnberg bei Sengenthal. Die Max Bögl Wind AG hat die eigenen Angaben zufolge höchste Serien-Windenergieanlage der Welt errichtet. Die neue Windenergieanlage (WEA) steht in Winnberg bei Sengenthal und soll die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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