Frauenfeld (www.anleihencheck.de) - DocMorris: Privatplatzierung einer Wandelanleihe zur Finanzierung des Rückkaufs der Wandelanleihe 2028 - AnleihenewsDocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") von rund CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die "Neuen Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die "Aktien"), so die DocMorris AG (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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