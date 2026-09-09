Vernier - Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen steigen unaufhörlich weiter. Der erneut eskalierende Irankrieg treibt den Literpreis an den Zapfsäulen auf neue Höchstwerte in diesem Jahr. Aktuell bezahlt man laut neuesten Zahlen des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 2,05 Franken. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,16 Franken und Diesel kostet im Schnitt bereits 2,30 Franken je Liter. Seit Beginn des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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