Bern - Die Mobiliar hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient als noch vor einem Jahr. Damals hatte der Felssturz von Blatten das Ergebnis erheblich belastet. Zudem nahm die Mobiliar im laufenden Jahr mit ihren Finanzanlagen mehr Geld ein als noch vor Jahresfrist. Der Gewinn kletterte auf 446,7 Millionen Franken nach 169,9 Millionen vor Jahresfrist, wie der genossenschaftlich organisierte Versicherer am Mittwoch bekanntgab. Nebst einem guten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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