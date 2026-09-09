AUTO1 gab heute bekannt, dass CFO Christian Wallentin nach etwa acht Monaten im Amt aus familiären Gründen zurückgetreten ist. CEO Christian Bertermann wird vorübergehend die CFO-Verantwortlichkeiten übernehmen, während Wallentin als Senior Advisor zur Verfügung steht und der Nachfolgeprozess bereits in einem fortgeschrittenen Stadium ist. Der Abgang ist nicht unwesentlich, da Wallentin über seinen Hintergrund eine federführende Rolle bei der Strategie im Rahmen des CMD im Juni gespielt hat. Allerdings sehen wir derzeit keine Anzeichen für eine Veränderung in der Strategie, den Zielen oder der operativen Leistung. Wir betrachten den Übergang daher als geordnet, lassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser Kursziel von 35,00 EUR sowie die BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
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