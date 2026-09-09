FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 430 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MORTGAGE ADVICE BUREAU PRICE TARGET TO 975 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 6500 (5300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SEPLAT ENERGY PRICE TARGET TO 875 (665) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 65 (79) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 320 (335) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAYS PRICE TARGET TO 95 (60) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 355 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROBERT WALTERS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 160 (100) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STHREE PRICE TARGET TO 360 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BURBERRY TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1200 PENCE - JPMORGAN CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC STARTS ASTRAZENECA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 14500 PENCE - RPT/RBC STARTS GSK WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1975 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News