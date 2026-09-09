Im August 2026 war Strom an der Börse so teuer wie lange nicht. Die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom stiegen im Vergleich zum Vormonat deutlich auf fast 12 Cent pro Kilowattstunde an. Auch Solarstrom wurde teurer und kostete 6,359 Cent pro Kilowattstunde. Der Monatsmarktwert Solar ist im August 2026 auf 6,359 Cent pro Kilowattstunde (kWh) gestiegen. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Juli kostete Solarstrom im Mittel noch 5,226 Cent/kWh. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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