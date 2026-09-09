Das Korrekturrisiko steigt. Der deutsche Leitindex notiert im frühen Mittwochshandel unterhalb der wichtigen Marke von 26.000 Punkten. Der Bruch dieser psychologisch relevanten Marke schreitet voran und damit nehmen die Abwärtsrisiken für den DAX zu.Der Ölmarkt respektive die hohen Ölpreise üben unverändert starken Druck auf die Aktienindizes aus. Der Preis für Brent-Öl hat nun unmittelbar die Marke von 100 US-Dollar vor Augen. Dem Ölpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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