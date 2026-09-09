Die Sonntag Energy GmbH übernimmt den Geschäftsbereich Agri-Photovoltaik der Grid Parity AG. Seit November 2025 befindet sich Grid Parity in einem Insolvenzverfahren. Mit der Übernahme des Geschäftsbereichs will Sonntag Energy nun seine Agri-Photovoltaik-Sparte skalieren. So sollen die bestehenden Projekte von Grid Parity weitergeführt und weiterentwickelt werden. Teil der Transaktion seien auch die Marke "Agri-PV", die Domains agripv. de und agri-pv. de sowie der gesamte Webauftritt von Grid Parity. Das Unternehmen aus Lindau am Bodensee will die Pionierarbeit von Grid Parity bezüglich Agri-Photovoltaik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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