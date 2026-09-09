Ingvild Borgen, Portfoliomanagerin Global Tactical Asset Allocation-Team bei DNB AM, analysiert die Entwicklung der US-Staatsanleihenzinsen, ob 2022 wiederholt wird und die Auswirkungen auf die Vermögensallokation. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen für US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit in letzter Zeit aufgrund einer Kombination mehrerer Faktoren gestiegen sind: 1) starkes Wachstum, 2) ein kräftiger Anstieg des Angebots an langfristigen Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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