Berlin - Drei Tage nach dem haushohen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Partei im Bundestag scharf attackiert. Er warf der Partei in der Generaldebatte zum Haushalt «Verachtung unserer demokratischen Institutionen» und eine «permanente Herabsetzung der Repräsentanten unseres Staates» vor. «Sie wollen unser Land destabilisieren», sagte der CDU-Chef. Er warf der AfD auch mit Blick auf den Begriff «Remigration» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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