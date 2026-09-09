München - Die Spritpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen.
Laut der wöchentlichen Auswertung des ADAC kostete Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 2,259 Euro je Liter, was einem Anstieg von 7,6 Cent zur Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich sogar um fast 9 Cent auf 2,321 Euro pro Liter.
Der ADAC erklärte, dass der Anstieg teilweise durch den gestiegenen Ölpreis bedingt sei, der zuletzt knapp unter 100 US-Dollar pro Barrel Brent lag. Dennoch rechtfertigten Ölpreis und Euro-Dollar-Wechselkurs das aktuelle Preisniveau nur teilweise. Besonders auffällig sei, dass Super E10 immer neue Höchststände erreiche, obwohl der Rohölpreis weit von früheren Höchstwerten entfernt sei. Der ADAC forderte deshalb erneut mehr Transparenz bei der Preisbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Laut der wöchentlichen Auswertung des ADAC kostete Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 2,259 Euro je Liter, was einem Anstieg von 7,6 Cent zur Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich sogar um fast 9 Cent auf 2,321 Euro pro Liter.
Der ADAC erklärte, dass der Anstieg teilweise durch den gestiegenen Ölpreis bedingt sei, der zuletzt knapp unter 100 US-Dollar pro Barrel Brent lag. Dennoch rechtfertigten Ölpreis und Euro-Dollar-Wechselkurs das aktuelle Preisniveau nur teilweise. Besonders auffällig sei, dass Super E10 immer neue Höchststände erreiche, obwohl der Rohölpreis weit von früheren Höchstwerten entfernt sei. Der ADAC forderte deshalb erneut mehr Transparenz bei der Preisbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
© 2026 dts Nachrichtenagentur