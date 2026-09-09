Berlin - Die Bundesregierung hat die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt zurückgewiesen. "Wir Deutschen entscheiden selbst, wie wir mit Migration umgehen, und auch, wen wir wählen", sagte der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). Ratschläge aus dem Weißen Haus brauche man dabei nicht.
Trump hatte der AfD nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert und von einer Bewegung "im Aufwind" gesprochen. "Wow, die populistische Partei in Deutschland hatte eine wirklich große Nacht", schrieb er auf seiner Plattform "Truth Social" mit Blick auf die Wahl am Sonntag.
Der Republikaner nannte die AfD zwar nicht namentlich, der Bezug seiner Nachricht wurde aber auch so klar. Die AfD und ihre Anhänger hätten die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln" satt, meinte Trump. Sie befänden sich im Aufwind und würden es nicht mehr hinnehmen, schrieb er weiter.
Trump hatte der AfD nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert und von einer Bewegung "im Aufwind" gesprochen. "Wow, die populistische Partei in Deutschland hatte eine wirklich große Nacht", schrieb er auf seiner Plattform "Truth Social" mit Blick auf die Wahl am Sonntag.
Der Republikaner nannte die AfD zwar nicht namentlich, der Bezug seiner Nachricht wurde aber auch so klar. Die AfD und ihre Anhänger hätten die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln" satt, meinte Trump. Sie befänden sich im Aufwind und würden es nicht mehr hinnehmen, schrieb er weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur