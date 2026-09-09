Die Infineon-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch im Juni bei rund 88 € in einem deutlichen Abwärtstrend. Die zwischenzeitlichen Kurserholungen waren jeweils nur von kurzer Dauer. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei etwa 57,40 €. Damit stellt sich die Frage: Setzt sich der Abwärtstrend fort oder eröffnet die Korrektur neue Einstiegschancen? Mehrere Belastungsfaktoren Angesichts der zuletzt starken Geschäftsentwicklung und des positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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