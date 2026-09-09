Die Renk-Aktie befindet sich seit Juni 2025 in einem klaren Abwärtstrend und notiert inzwischen rund -50% unter den damaligen Höchstständen. Am Dienstag konnte das Papier jedoch kräftig zulegen und beendete den Handel mit fast +4% im Plus. War das nur ein kurzes Aufflackern beim Panzergetriebehersteller oder kündigt sich hier möglicherweise eine Trendwende an? Morgan Stanley bleibt vorsichtig Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt vor allem Morgan Stanley. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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