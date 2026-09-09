Bei der POET Technologies-Aktie zeichnet sich diese Woche eine sehr starke Performance ab. Am Montag und Dienstag legte der Kurs des Optoelektronikspezialisten um über +13% zu. Was gibt POET aktuell wieder Aufwind und können Anleger nun mit weiteren Kurssteigerungen rechnen? Der Optimismus steigt Primär scheint es die derzeit stattfindende Fachmesse China International Optoelectronic Expo (CIEO) in Shenzhen zu sein, die das Anlegerinteresse an Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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