Der ADAC bietet nun auch Stecker-Solargeräte an. Dabei kooperiert der Autoclub mit Kleines Kraftwerk. Das Angebot reicht vom steckerfertigen Set mit rund 1.000 Watt Solarmodul-Leistung bis hin zu einem System mit rund 2.000 Watt Solarmodul-Leistung und Batteriespeicher. Das Unternehmen ADAC SE erweitert sein Solarangebot um Balkonkraftwerke. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Kleines Kraftwerk aus Achim in Niedersachsen bietet der ADAC ab sofort steckerfertige Solaranlagen für Balkon, Terrasse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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