Die Aktie der Strabag SE erlebt derzeit eine Art Sonderkonjunktur oder besser gesagt, mit der Schützenhilfe der Raiffeisen Bank International AG (RBI) geht an der Börse die Post ab. Zum ersten Mal hat die Aktie die 100er-Marke überschritten. Der Grund dafür ist leicht erklärt: Neben dem starken Infrastruktur-Geschäft und den vollen Auftragsbüchern sorgt auch die Ankündigung der RBI, den sanktionierten Strabag-Aktionär Rasperia (hält 24,1 Prozent) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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