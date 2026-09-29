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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
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29.09.26 | 21:56
70,95 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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Europa 600
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OMV AG Chart 1 Jahr
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OMV AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AT&S
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG216,00+8,43 %
BAWAG GROUP AG180,90-1,95 %
ERSTE GROUP BANK AG123,50-2,91 %
OMV AG70,95-2,41 %
PALFINGER AG30,500+2,01 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG62,60-2,34 %
STRABAG SE105,20-1,50 %
VOESTALPINE AG44,900-2,73 %
WIENERBERGER AG17,470-2,40 %
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