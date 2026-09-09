Im Gebiet Plattischachen in der Urner Gemeinde Gurtnellen ist am Mittwoch der bislang größte Batteriespeicher der Schweiz eingeweiht worden. Dies teilten die beiden beteiligten Unternehmen Axpo und Energie Uri mit. Es handelt sich um zwei Batteriespeicher, die in unmittelbarer Nähe zueinander errichtet wurden. Der Großspeicher von Axpo weist dabei eine Leistung von 50 Megawatt auf und der von Energie Uri 8,4 Megawatt. Zum Baustart des Speicherprojekts vor knapp einem Jahr teilte Axpo mit, dass es sich um einen Zwei-Stunden-Speicher handeln wird. Die Systeme dafür stammen von Fluence. Zur Investitionssumme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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