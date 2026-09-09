Die Sonntag Energy GmbH übernimmt aus der Insolvenz der Gridparity AG den Geschäftsbereich Agri-PV und will damit eine Skalierung der Agri-PV ermöglichen. Zur Übernahme gehören die Marke Agri-PV, die Domains agripv.de und agri-pv.de sowie der gesamte Webauftritt der Gridparity AG. Gridparity gehörte laut Sonntag Energy zu den Pionieren der Agri-PV in Deutschland. Das Unternehmen habe […] Die Sonntag Energy GmbH übernimmt aus der Insolvenz der Gridparity AG den Geschäftsbereich Agri-PV und will damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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